(...) Opvallend is dat juist de jongere generatie sterker overtuigd is van een leven na de dood. Van de ondervraagden tot 35 jaar meent bijna 70 procent dat er iets moet zijn als een hiernamaals. (...) Kennelijk prikkelt de nabijheid van de dood mensen om na te denken over een hogere macht en het leven na dit leven. Het zal duidelijk zijn dat het hier vaak gaat om een algemeen religieus besef en meestal niet om het geloof in de God van de Bijbel (...). Toch laat het zien dat de mens een ingeschapen besef heeft van een hogere macht. <

