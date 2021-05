Het bedekken van vruchtbare landbouwgrond met zonnepanelen is misdadig. Nederland zal zijn tekort aan hernieuwbare zonne-elektriciteit moeten importeren uit gebieden die ongeschikt zijn voor landbouw. Zoals de Extremadura in Spanje, de steppen van Centraal-Azië en de woestijnen van Afrika. De volgende stap is een waterpijpleiding naar deze gebieden om door middel van electrolyse waterstof te maken. Dit kan dan via aardgaspijpleidingen naar Europa getransporteerd worden. <