Pleidooi voor milieuvespers

Een goed artikel van Ad de Bruijne over de stikstofproblematiek (ND, 20 mei). Hij zegt: ‘We zijn allen verantwoordelijk voor de huidige eco-crises en iedereen krijgt ermee te maken.’ Intussen bouwen wij het liefst muren om dit kwaad buiten onze bubbel te houden. ‘Geloof laat een muur vallen’ stelt voorganger Christian Führer, die met zijn diensten een voorname rol vervulde tijdens de val van de Muur in 1989. Elke week was er in de Nicolaïkerk van Leipzig een vredes- of milieuvesper. En het volk stroomde toe. Punkers en hippies bovenal. Wordt het geen tijd om zo meer kerken te openen in de consumptiedictatuur van deze tijd?