De gelovige als een beter mens

In zijn beschouwing over Hemelvaartsdag (ND, 10 mei) denkt de hersteld-hervormde Wim van Vlastuin, hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit, dat je van geloven een beter mens wordt. Een intrigerende uitspraak! Wat zou hij daarmee bedoelen? Dat hij er een beter mens van is geworden? Dat je (iedereen) een beter mens wordt als je gelooft? Dat je een slechter mens bent indien je niet gelooft? Dat ongelovigen gemiddeld slechter zijn dan gelovigen?