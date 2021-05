Vooronderstelling die niet overtuigt

Ik heb me wel even achter de oren gekrabd voor ik ging schrijven. Want ik vermoed dat ik op voorhand met 2-0 achtersta. Wie beschuldigd wordt van discriminatie zit sowieso al in de verdediging. En wie het opneemt voor het alleenrecht van hetero-relaties, zit bijna per definitie in de hoek van homohaters en ongevoelige naam-christenen, in de hoek van Staphorst, Urk en de Mieraskerk. Dus waar begin ik aan?

In het Nederlands Dagblad van begin deze maand (7 mei, met berichtgeving over de zogeheten Regenboog Index van Europese kerken, en de conclusie dat de meeste kerken 'onvoldoende inclusief zijn) staat dat onderzoek door theologen inzicht heeft gegeven in hoe het zit met de inclusieve kerk.

Als ik het goed gelezen heb (ik baseer me op hun adviezen), gaan de onderzoekers daarbij uit van een theologisch-inhoudelijke vooronderstelling. Namelijk dat in een christelijke kerk alle mensen even welkom zijn en dat daarom ook alle relaties gelijke rechten moeten hebben. Wie daar niet in meegaat, is dan niet inclusief maar discrimineert.

De persoonlijke portretten in de krant van de dag (ND, 8 mei) daarop onderstrepen dit: ik wil gewoon dat mijn lesbi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .