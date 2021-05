Polarisatie vraagt om vorming

Verschil in levensbeschouwelijke en religieus gemotiveerde opvattingen leiden tot botsingen in de Nederlandse samenleving. Om dat tegen te gaan moet in het basis- en voortgezet onderwijs religieuze ongeletterdheid bestreden worden.

Bezoekers aan de Tweede Kamer raken, november 2016, met elkaar in gesprek op de dag van een debat over gezichtsbedekkende kleding. 'In de ontmoeting met de ander (...) leer je hoe je elkaar met respect bejegent.'

Het nieuws van de afgelopen maanden maakt duidelijk dat de polarisatie in de samenleving toeneemt. Groepen demoniseren elkaar. Het ontploffingsgevaar neemt toe. Woorden als ‘macht en tegenmacht’ zijn hot. Het ideaal van de multiculturele en multireligieuze samenleving uit de jaren tachtig ligt aan diggelen. Konden die idealen niet worden overgedragen? Wat is er in opvoeding en onderwijs fout gegaan?

We verlangden naar Nederlanders als wereldburgers, gevormd door universele waarden. Allen met het recht hun eigen culturele of religieuze identiteit te koesteren zonder daarmee de ander te schaden. Vooral tolerant en gelijkwaardig en gastvrij voor iedereen zijn. Na veertig jaar zitten we met een erfenis: grote culturele en religieu..

