In de CGK is het recht op emeritaat juist wél goed geregeld

Het is een vervelend misverstand dat de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) geen keurige regels zouden hebben voor predikanten die hun emeritaat daar niet halen, om welke reden dan ook (ND, 21 mei). Het misverstand is helaas ook hardnekkig (ik klom al vaker in de pen rond dit thema), nu weer rond de overstap van collega Peter van Dolderen naar de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) (ND, 11 mei).

De situatie is zo: vóór 1995 was er inderdaad geen voorziening voor deze situaties. Het was mij een doorn in het oog toen ik het ontdekte en ik heb me ervoor ingezet daar verandering in te brengen. In 1995 (dus al meer dan een kwart eeuw geleden!) heeft de generale synode hierin haar verantwoordelijkheid genomen.

Sindsdien krijgen predikanten..

