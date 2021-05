Gebruikt de NBV21 minder vlees? Dat niet, maar de vertaling is nu wel preciezer

Soms is het beter het woord ‘vlees’, bedoeld in negatieve geestelijke zin, anders te vertalen. Dit kan omdat er in Grieks geen ‘vlees’ staat. ‘De NBV21 is daardoor, zo denken wij, nog iets preciezer geworden.’

Tientallen jaren geleden, in een collegezaal van een universiteit. Een van de theologiestudenten krijgt de beurt om een stukje uit Romeinen 8 te vertalen vanuit het Grieks: ‘Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij zwak was door het vlees…’ Docent: ‘Waarom vertaalt u daar ‘vlees’, meneer?’ ‘Er stáát toch ‘vlees’, professor?’ ‘Nee meneer, er staat geen ‘vlees’, er staat ‘sarx’.’

Het Nederlands Dagblad (19 mei) stelde dat de vernieuwde Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV21, minder vaak het woordje ‘vlees’ gebruikt. ‘Geen vlees meer in de Bijbel?’ vroeg columnist André Zwartbol zich af (ND, 20 mei). De werkelijkheid is dat ‘vlees’ tientallen keren voorkomt in de NBV21, net als in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Wat dat betreft verand..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .