Bemoedigend

De bemoedigende betekenis van Christus' hemelvaart én zijn terugkomst op de oordeelsdag delen we dankbaar met de Amsterdamse bijbelwetenschapper Arie Zwiep (ND, 12 mei).

Die bemoedigende betekenis kan bovendien nog versterkt worden door niet te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het in Marcus 16: 9-20 beschreven deel, maar die tekst juist in de 21e eeuw opnieuw serieus te nemen.

Zowel Lucas als Petrus en Markus hebben al vóór de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 gezien en getuigd dat de prediking van het evangelie vanuit de hemel door Christus werd bevestigd. De kerk kwam tot bloei omdat de werkelijkheid van Jezus' komst om over de levenden en de doden te oordelen veel mensen bevrijdde uit de angst voor de dood (Hebreeën 4: 15) en vasthield in getuigend geloof - tegen de klippen van tegenspraak en vervolging op. <

