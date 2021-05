Oud adellijk geld wordt pas bewonderd als ‘gewone mensen’ dichterbij mogen komen

De lamp van Máxima wordt bewonderd, maar de boot van haar man is bespuugd: Nederland is in verwarring als het gaat over goede smaak, een vakkundige ontwerpcultuur en die onmisbare productiefactor: geld. Terwijl je het armoedeprobleem echt niet oplost door rijkdom te haten.

Koning Willem-Alexander in de vestibule van Huis ten Bosch, onder de kroonluchter van Studio Drift (beeld Arenda Oomen Fotografie in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst)

Sinds we op loopafstand van Paleis Het Loo wonen, is mijn liefde voor de Oranjes aangesterkt. Als scholier fietste ik nog dagelijks eerbiedig langs Soestdijk, maar daarvan raakte de glans verdonkerd, vooral door de laatste bewoner: Bernhard. Op en rond Het Loo echter herinnert alles aan Wilhelmina. Haar beeld in brons (nederig, zonder sokkel) staat voor de Grote Kerk, waarvan zij in 1891 de eerste steen legde. Het is altijd weer een weelde om door het paleispark en op het kroondomein langs plekken te wandelen die zij geschilderd heeft, waar haar rijdende ateliertje (een sobere ‘pipowagen’) heeft gestaan, en waar zij ‘eenzaam maar niet alleen’ omringd was door zo veel schoonheid die van de Schepper getuigde.

Koning Willem-Alexander in de vest..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .