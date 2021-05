Met alle respect voor bijbelwetenschapper Arie Zwiep (ND, 12 mei), er moet me toch iets van het hart. Hij zegt: ‘Jezus is in de hemel. Maar hoe Hij daar precies gekomen is? Dat is in het Nieuwe Testament veel minder eenduidig.' En: ‘Dat Jezus ten hemel is gevaren, is een beeld: Jezus is bij God.' Mogen we nog geloven wat in de Bjjbel staat? Jezus ging naar de hemel toen Hij zijn zware taak op aarde had volbracht. Een wolk onttrok Hem aan de ogen van de discipelen. Hoe mooi is dat beeld. Zo mogen we Hem ook terug verwachten! 'Elk oog zal Hem zien als Hij komt, op de wolken.' Dat lied heb ik vaak gezongen met onze kinderen. Hoe heerlijk zal het zijn als Hij komt. <