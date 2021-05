‘Er verschenen aan hen (apostelen en leerlingen van Jezus) een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven’ (Handelingen 2: 3-4).

‘Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze (omstanders / vrome joden) aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn’ (Handelingen 2: 12-13).

Ja, het vuur uit de hemel daalt op de apostelen en leerlingen neer. Meer dan wonderlijk, wat daar toen geschiedde. Daalt het vuur ook vandaag nog op ons, gelovigen, neer? Staan we in vuur en vlam?

En wat denkt de samenleving vandaag de dag van de kerk? Worden we serieus genomen? Of worden we nog steeds voor bezopen versleten?

Goed nieuws! De marinebasis in Den Helder houdt in ieder geval ernstig rekening met de vurige boodschap van Pinksteren. Een aantal jaar geleden bezocht ik met een groep collega's onze marine-coll..

