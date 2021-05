Handhaaf tucht in de nieuwe kerkorde

Niet zonder reden wordt voor de nieuwe kerkorde van de fusiekerk van vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden afgezien van het woord ‘tucht’. Kerkrechtdeskundige en dominee Kornelis Harmannij, een van de schrijvers van de nieuwe kerkorde, signaleert dat mensen ongemak ervaren bij de term.

Mijn ervaring is dat het woord negatief belast is bij veel kerkleden die te maken hebben gehad met tuchtsituaties in het verleden. Men wil de term in de nieuwe kerkorde dan ook gaan omschrijven (Nederlands Dagblad, 14 mei).

'tijgen' is trekken

Een aantal personen die deelnamen aan mijn empirisch onderzoek gaven te kennen dat zij voorkeur hadden voor aanduidingen of benamingen als ‘accountability’, 'inspraak in ..

