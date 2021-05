Is het leenstelsel nog zinvol?

Deze week voeren studenten in acht steden actie tegen het leenstelsel. Wat heeft zes jaar leenstelsel opgeleverd en wat is er terechtgekomen van de destijds gedane beloftes?

‘De toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt geraakt’

Lyle Muns, voorzitter Landelijke Studentenvakbond:

‘Het leenstelsel zet de brede ontwikkeling van studenten onder druk. We willen de politiek oproepen om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Met het oog op de formatie is het leenstelsel een heel belangrijk onderwerp. Ik moet de eerste student die enthousiast is over het leenstelsel nog tegenkomen. Tijdens de studie worden nu volledig andere keuzes gemaakt. Studenten gaan minder vaak op kamers, doen minder vaak een bestuursjaar en gaan minder vaak naar het buitenland voor hun studie. Het leenstelsel vergroot ook de kansenongelijkheid onder jongeren. De doorstroom van mbo naar hbo is nu veel lager dan een aantal j..

