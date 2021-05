Tien belangrijke pandemielessen die we kunnen trekken uit een eerste analyse van de crisisaanpak

Nederland is onvoldoende voorbereid op een pandemie. De pandemie scoort al jaren hoog in het nationale veiligheidsprofiel. Er is sprake van onderschatting en gebrek aan (bestuurlijke) bewustwording. Er is geen nationaal pandemieplan en er wordt onvoldoende realistisch geoefend. Er is een tekort aan persoonlijke beschermende middelen, ic-capaciteit en gespecialiseerd verpleegkundig personeel.

2. Eerdere crises

We leren niet of nauwelijks van (internationale) crises uit het verleden. De lessen van eerdere pandemieën zoals de Mexicaanse griep (2009) zijn niet geborgd en vertaald in structurele verbetermaatregelen. Er is geen nationaal kenniscentrum..