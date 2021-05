Behoedzaam trotseert deze kat de spleten in en scherpe stenen op het gehavende wegdek. Normaal gesproken zou dit oranje-wit gekleurde dier je nauwelijks opvallen op straat. Katten zijn immers overal. En dus ook in Gaza-stad. En zo'n roodachtig, doorsnee koffiebekertje, dat rechts verscholen ligt tussen twee stenen: wie zou zijn aandacht daar doorgaans op richten? Het zijn juist dit soort 'gewone' elementen die in dit totaal door bommen verwoeste straatbeeld opvallen. Je wílt ze ook zien om de context te kunnen begrijpen: dit is een straat, in een stad. Waar mensen koffiedrinken en katten doorgaans nieuwsgierig rondsnuffelen. De aanblik van die bescheiden, alledaagse zaken, toont aan hoe abnormaal het is wat er afgelopen dagen gebeurde tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen die elkaar bestookten met raketten. De brokstukken liggen nu letterlijk op straat. En ook een ijzeren staaf overigens, vlak achter de kat. Waar die van is, Joost mag het weten. Wat een troosteloos beeld legde de fotograaf hier vast. De kat is duidelijk op zijn qui vive, dat zie je aan zijn blik. Gelijk heeft-ie. <