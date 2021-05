Bijbelles tussen Pasen en Hemelvaart: Geloof niet In Jezus omdat je goed kunt rekenen

Hopen en dromen dat je overleden geliefde er opeens weer is – is er een verlangen dat daarboven uitgaat?

‘Heb je het gehoord? Opa Pietersen is terug!’

‘Terug?’

‘Ja, hij overleed begin dit jaar; ik geloof nog net in januari, aan corona. Maar nu is hij er weer en hij is niet te stoppen, heeft het over niets anders dan hoe het daarginds is.’

Zo ging dat in Ilpenburg, of was het in Mierikzee, of Botterdam?

Waar dan ook, vol dat de kerken er nu zitten, corona of geen corona, er is geen houden aan. Ze bekeren zich bij de vleet, vechten om een plek. Ik zag een cameraman die zich met zijn statief een weg naar binnen vocht.

geen bekering

Zou dat zo gaan? Jezus laat in een door Hem be..