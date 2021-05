Geweld in Israël gaat niet over woningen in Oost-Jeruzalem, maar om politiek gewin Hamas

De Israëlische ambassadeur in Nederland, Naor Gilon, stelt dat de rechtszaak over Joods onroerend goed in Jeruzalem níet de reden is van de rellen in Israël. Dat is volgens hem een smoes van Hamas.

Ambassadeur van Israël in Nederland, Naor Gilon: 'Wie geweld van Hamas tegen de burgerbevolking in Israël in verband brengt met de huizenkwestie in Jeruzalem, speelt deze terroristische organisatie in de kaart.'

Jan van Benthem schrijft over de ongelukkige situatie van geweld en het aanstoken daartoe in Jeruzalem (ND 10 mei). De rechtszaak over het Joodse onroerend goed in de wijk Sheikh Jarrah is volgens hem een van de oorzaken van de gewelddadige rellen in Jeruzalem en van de stuitende confrontaties op de Tempelberg in het bijzonder. Helaas is dat niet het geval.

Hier worden niet de feiten van beide kanten weergegeven en worden de lezers op het verkeerde been gezet.

Dit geweld gaat in feite niet over woningen in Oost-Jeruzalem. Dit gaat over de kans die Hamas ziet op politiek gewin, nadat de Palestijnse Autoriteit (PA) besloot de verkiezingen (de laatste keer was vijftien jaar geleden) opnieuw te annuleren, omdat het erop begon te lijken dat..

