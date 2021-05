Zou een speciale mannenkerk de oplossing zijn om mannen bij de kerk te betrekken?

Zitten de kerken straks helemaal zonder mannen? Gerd Humbert, Männerreferent (’beleidsmedewerker mannen’, zeg maar) van de Evangelische Kirche in de Pfalz, sloeg onlangs alarm. Het aantal betrokken mannen in de Duitse kerken is schrikbarend laag. Op zondag zie je vooral vrouwen. En de mannenverenigingen, die na de Tweede Wereldoorlog overal opkwamen, zijn verdwenen of ernstig vergrijsd. Mannen zijn best met geloofs- en levensvragen bezig, ze hebben alleen geen zin om in een kring-met-koffie-en-koek te vertellen over hun gevoelens.

En een kerkdienst die alleen maar uit een monoloog bestaat? ‘Dat is niet echt een mannenmaaltijd’, is Humberts ervaring. Zelf heeft de Männerreferent inmiddels negen succesvolle kerkelijke manneng..

