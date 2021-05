Elk jaar hoor je het weer, dat Hemelvaart een wat ongemakkelijke dag is

Ik kan er al jaren de klok op gelijk zetten. Het lijkt wel een voorgeschreven opening voor bijbeluitleg met Hemelvaart om als eerste op te merken dat Hemelvaart een wat ongemakkelijke dag is. Daarna wordt iets gezegd over lekker fietsen en een nieuw bankstel en dan gaat elke exegeet zijn of haar eigen weg.

Dit jaar voeg ik - van niet de minste theologen - los van elkaar vier aan mijn verzameling toe: Hemelvaart als ruimte die vrijkomt om gevuld te worden. Trekken naar de hemel als activiteit en de vraag in hoeverre wij open staan voor die aantrekkingskracht. De belofte dat Jezus terugkomt maar eigenlijk kun je dit feest (?) niet begrijpen zonder Joodse verhalen uit het Oude Testament (ND 12 mei). En dan was er nog een die rekening houdt met een dimensie die wij niet kennen (ND 12 mei). Die kende ik inderdaad nog niet. Als amateurtheoloog houd ik het op het plotselinge afscheid van degene die je het meest liefhebt. Denk je eens in!

‘Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken?’

Dat was geen kijken meer, wat die mannen daar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .