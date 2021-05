Het huwelijk is geen Wie is de Mol-bondje waarin je altijd een slag om de arm houdt

‘Ze zou een dag alleen thuis gewoon niet overleven, hè?’, grijnsde mijn broertje, terwijl we samen staarden naar het 1-jarige meisje op wie hij doelde: mijn dochter. Ik trok een wenkbrauw op bij dat akelige idee, maar moest hem gelijk geven. Ze was groot genoeg om zich in duizend doodsgevaren te storten en tegelijkertijd nog te klein om zich van levensmiddelen te voorzien. Ze had, en heeft, ons nodig.