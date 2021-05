Palestijnen bij hun door Israël verwoeste huis in Beit Lahia op de Gazastrook. Israël antwoordde met luchtaanvallen na raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Al dagen lopen de spanning in Israël en de Palestijnse gebieden op.

Broeders en zusters,

Er is schuld die niet verjaart. Als kerk willen wij uw volk ons excuus aanbieden. Eeuwenlang heeft uw volk in het land dat wij ‘het land van Bijbel’ noemen onder diverse regimes geleefd. U heeft ernstig geleden onder de beslissing van de grote westerse mogendheden in de vorige eeuw om uw land ter beschikking te stellen aan het Joodse volk, vervolgens onder de steun aan uw gewelddadige verdrijving. De staat Israël is door de kersverse Verenigde Naties erkend onder volkerenrechtelijke garanties voor uw volk. Maar in de afgelopen decennia zijn nog andere delen van uw land bezet en zelfs ingelijfd, werd uw bevolking gediscrimineerd, verjaagd en van levensbronnen afgesneden. Uw volk is nu versnipperd, verdeeld en verstrooid.

