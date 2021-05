Zon-, maan- en sterrenkinderen

Het artikel over kinderen die op basis van hun leerniveau worden betiteld met zon, maan of ster (ND 8 mei) is herkenbaar. Onze oudste twee, bij wie later dyslexie is vastgesteld, waren sterkinderen. Toen de oudste in groep 3 zat, werd in de klas verteld wie welk niveau had. Als niveaus gebruikt worden om de kinderen naar behoefte ondersteuning te bieden, vind ik dat prima. Maar door in de klas kenbaar te maken wie welk niveau heeft en de suggestie te wekken dat je een zon moet worden, demotiveer en frustreer je kinderen voor wie dit niveau niet haalbaar is. Zo ging het bij onze oudste twee. De één werd verdrietig omdat zij ‘maar' een ster was. De ander raakte gefrustreerd doordat hij een niveau probeerde te behalen dat voor hem niet haalbaar was. Beiden kregen een hekel aan lezen. De jongste gaat na de zomer naar groep 3 en leest al volop. Ik hoop dat de ze op haar eigen niveau leert genieten van lezen, zonder zich druk te maken of zij zon, ster of maan is. Dat lijkt me een mooi onderwerp voor het eerste tienminutengesprek van het nieuwe schooljaar. <