Andries Zoutendijk gaf een boeiende aanbeveling van Lewis’ biografie van Dante (Nederlands Dagblad 7 mei). Het wordt tijd dat ik meer ga lezen over die beroemde dichter, al was het maar omdat hij me als twaalfjarige mijn eerste kennismaking gaf met de Italiaanse taal. In mijn Stedelijk Gym in Nijmegen maakte ik al kennis met zijn opschrift boven de ingang van de hel, dat Zoutendijk citeert: Voi ch’entrate, lasciate ogni speranza, U die hier binnentreedt, laat alle hoop varen.

Het stond boven de ingang van ... het wiskundelokaal. Geen wonder dat ik een alpha werd! <