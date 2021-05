De zorg heeft veel extra mensen nodig, maar verpleegkundige met migratieachtergrond komt niet aan de bak

, letterlijk en figuurlijk. Het ziekteverzuim onder verpleegkundigen en verzorgenden was in het vierde kwartaal van vorig jaar 8,5 procent. Dat is het hoogste cijfer in meer dan tien jaar en bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde.

De coronapandemie speelt daarbij een rol: in de zorg word je eerder ziek door het contact met Covid-19-patiënten, maar ook door de hoge werkdruk. Je zou denken: dan zijn er dus veel extra mensen nodig. Toch is het heel moeilijk om als verpleegkundige of arts aan de slag te komen als je hier als vluchteling bent binnengekomen. Dat blijkt uit het rapport dat de Adviescommissie Vreemdelingenzaken dinsdag heeft uitgebracht.

, want internationaal gezien springen we er heel ongunstig uit. In Nederland is 2,2 procent van de artsen in het buitenland opgeleid. In België en Duitsland is dat percentage vijf tot zes keer ho..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .