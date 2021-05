Westen, wees solidair met Taiwan. Taiwan laat zien dat de Chinese cultuur verenigbaar is met democratie

De opkomst van China zet vrije samenlevingen wereldwijd onder druk, en deze ontwikkeling vergt een meer alerte houding van Nederland ten opzichte van democratieën in Oost-Azië. Zij krijgen namelijk als eerste met China’s autoritaire expansiedrift te maken. Het eerste slachtoffer van deze expansiedrift was Hongkong. China’s eerdere beloften over het behoud van de vrijheden in deze stad onder de noemer ‘Eén Land, Twee Systemen’ bleken niets waard zijn. Nu bevindt Taiwan zich in de frontlinie.

Taiwan werd door de Volksrepubliek China altijd beschouwd als een afvallige provincie die weer ingenomen zou moeten worden, maar volgens analisten komt een gewelddadig conflict nu steeds dichterbij. Zo uiten de Chinese leiders zich steeds agressiever t..

