De hemel is niet boven maar kan bij wijze van spreken om de hoek zijn

Donderdag vieren wij de hemelvaart van Jezus. Maar wat kunnen wij ons daarbij voorstellen? Waar is Jezus naartoe gegaan? Vroeger hadden mensen daar een vrij eenvoudig beeld van. Ze stelden zich de wereld voor als een huis met drie verdiepingen: zolder, begane grond, en kelder: hemel, aarde, en onderwereld. Als je zou vragen: waar is Jezus naartoe gegaan, zouden ze gewoon naar boven wijzen. Daar is de hemel, ‘hoger dan de blauwe luchten’.

Vandaag lukt ons dat niet meer. Als je iets van sterrenkunde gehoord hebt, weet je dat je niet simpelweg naar boven kunt wijzen: kijk, daar is de hemel! In een heelal dat naar alle kanten uitdijt, kun je niet meer over ‘boven’ en ‘beneden’ spreken: alles is in beweging en is dus relatief. In de beginjaren van de bemande ruimtevaart merkte de Russische kosmonaut Joeri Gagarin op: ‘Ik vloog in de ruimte, maar ik ben God daar niet tegengekomen.’

Het lijkt me niet verstandig om bij de hemelvaart van Jezus aan het verouderde wereldbeeld van boven en beneden vast te houden. We hoeven niet over hemelvaart te spreken als een soort ruimtereis zonder spaceshuttle en astronautenpak. Dat klinkt wel stoer, maar het helpt niet echt.

Luco van den Brom

Een jaar of veertig geleden deed de hervormde theoloog Luco van den Brom een creatief voorstel om je bij de hemel iets te kunnen indenken. In 1982 was hij een van de eerste promovendi bij de onlangs overleden Utrechtse godsdienstfilosoof Vincent Brümmer. In zijn proefschrift onderzocht Van den Brom de betekenis van de ‘alomtegenwoordigheid’ van God tegen de achtergrond van verschillende visies op wat ‘ruimte’ is. Als toepassing geeft hij een beschrijving van de hemelvaart van Jezus in een model van meerdere dimensies.

Wij leven als mensen in een ruimte van drie dimensies: lengte, breedte, hoogte. Bij wiskunde teken je dat als de x-as, y-as en z-as. Voeg daar de factor ‘tijd’ aan toe, en je hebt de vier dimensies van ons menselijk bestaan. Maar het is best voor te stellen dat er meerdere dimensies zijn die onze reeks van tijd en ruimte te boven gaan. In de natuurkunde wordt met vijfde, zesde en hogere dimensies gerekend, ook al kunnen we er geen driedimensionaal ‘plaatje’ van maken. Stel nu eens dat God leeft in een eigen ‘ruimte’ die uit veel meer dan de ons bekende drie of vier dimensies bestaat. Dan hoeven we de hemel niet voorbij de laatste planeten en sterrenstelsels te zoeken, maar is de hemel Gods eigen ‘dimensie’ die voor ons niet toegankelijk is. Tegelijk kan de hemel dan dichtbij zijn, bij wijze van spreken om de hoek.

Ik geloof dat op deze manier niet alleen de hemelvaart van Jezus meer voorstelbaar wordt, maar dat ook de betekenis en de troost ervan sterker zullen worden ervaren. Hemelvaart roept vaak een gevoel van verlies op: Jezus is bij ons weggegaan. Maar als je denkt aan een hogere dimensie, dan valt dat gevoel van afstand weg. Vanuit de hogere dimensie van de hemel kan Jezus overal bij, en is hij bij ons aanwezig, waar wij ons ook op aarde bevinden. Stel je voor dat wij ons alleen maar op het platte vlak van lengte en breedte bevinden. Iemand die ook de derde dimensie van hoogte heeft, overziet het hele platte vlak, en kan ook op elk punt van dat platte vlak ingrijpen. Alleen: op het platte vlak zelf kun je dat niet zien en kun je de beweging van de derde dimensie naar het platte vlak ook niet beschrijven.

Sinds de opstanding van Jezus leeft hij op een nieuwe manier: met een verheerlijkt lichaam, niet meer aan de beperkingen van ruimte en tijd onderworpen. De hemelvaart zet daar een dikke streep onder: Jezus is nu de verhoogde Heer, opgenomen in de hemel, de ruimte van God. Volgens de Heidelbergse Catechismus (vraag en antwoord 50) kan Christus zo zich ‘bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert’. Met zijn zorg, zijn nabijheid en zijn regering is Jezus nooit ver weg, maar altijd dichtbij. <

De auteur is universitair hoofddocent Systematische Theologie. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.