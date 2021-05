Sluit de lhbti'er in, maar óók het evangelie

De meeste gevestigde kerken in Europa zijn ‘onvoldoende inclusief’ voor lhbti’ers, vinden de opstellers van de Regenboog Index op basis van hun onderzoek dat op vrijdag 7 mei in het Nederlands Dagblad is gepubliceerd. Dat betreur ik met hen, maar die situatie is toch wel enigszins verklaarbaar? We kunnen toch allemaal in de Bijbel lezen dat die gedeelten die positief spreken over seksualiteit, allemaal gaan over de man-vrouwrelatie voor heel het leven. Dat begint direct al in Genesis 1 en 2 bij de scheppingsgegevens: ‘Een man hecht zich aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.’ De wet, de profeten en de geschriften, de evangeliën en de brieven brengen allemaal dezelfde b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .