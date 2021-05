Relaties blijken veerkrachtiger dan verwacht: corona leidt niet tot meer scheidingen

In het ‘slechtste’ geval heeft de coronacrisis tot op heden dus weinig verschil gemaakt voor het aantal echtscheidingen; in het gunstigste geval zijn veel stellen zelfs een beetje dichter bij elkaar gekomen.

Vorig jaar werd alom verwacht dat massa’s huwelijken zouden stranden als gevolg van de coronacrisis. In China was dit vrijwel onmiddellijk na het uitbreken van de coronacrisis het geval. Tot op heden is deze verwachting echter niet realistisch gebleken. Nederlandse huwelijken blijken sterker dan gedacht. Hoewel achteraf duiden altijd makkelijker is dan vooraf inschatten, verbaast deze ontwikkeling mij niet.

onzekerheid

Gemiddeld scheiden 30.000 stellen per jaar. De voorzitter van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) gaf in maart 2020 aan dat het er in datzelfde jaar zeker 10.000 meer zouden worden. Het thuiswerken en mijden van externe c..

