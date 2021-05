Beschaving

Interreligieuze beleefdheid, interfaith civility. Die term bleef even bij me haken. Evelyne Reisächer gebruikt hem in haar prachtige boek over vreugdevol getuigen (Joyful Witness in the Muslim World).

Evelyne doceerde Islamstudies en Interculturele relaties aan het evangelicale Fuller Theological Seminary in de Verenigde Staten en is in 2019 helaas veel te jong overleden. ‘Interreligieus beleefd’ en ‘getuigen’ is misschien niet een heel voor de hand liggende combinatie. Want als je gelooft dat God zich in Jezus ten volle bekendgemaakt heeft en dat je door een relatie met Hem God pas echt leert kennen, dan is dat vrij exclusief. Past interreligieuze beleefdheid daar wel bij? Is het niet gewoon modieuze correcth..