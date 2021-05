In cryptomunten geloof je, net als in gewoon geld

De gekte met cryptomunten als bitcoin wordt vaak vergeleken met een religie. Kopers zijn gelovigen met een eigen kerk. Alleen zijn er in tien jaar meer schisma’s geweest dan in tweeduizend jaar christelijke kerkgeschiedenis.

Inmiddels zijn er meer dan tienduizend verschillende cryptomunten op de markt. In één jaar tijd is de marktwaarde vertienvoudigd van 200 miljard tot ruim 2 biljoen dollar. Bitcoin heeft daarvan de helft van de markt in handen, bijna 1 biljoen. Begin dit jaar was dat nog 70 procent, zodat de concurrentie oprukt.

Nummer twee, ethereum, wint marktaandeel en heeft met 300 miljard 15 procent van de markt. Nog geen zes jaar geleden werd de cryptomunt voor 2 dollar gelanceerd. Nu kost één enkele ethereum 3000 dollar. Alleen dit jaar verviervoudigde de prijs.

records

Tenslotte kunnen bij de huidige soliditeit van het officiële valutastelsel ook steeds meer vraagtekens worden gezet nu centrale banken onbeperkt geld b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .