Begin bij basisonderwijs

Ik ben het helemaal met Bert Mollema eens als hij schrijft over klassenverkleining in het voortgezet onderwijs (ND 6 mei). Maar allereerst moet er geïnvesteerd worden in het basisonderwijs. Tijdens mijn gehele studietijd aan de PABO, 25 jaar geleden, is verteld dat er klassenverkleining aan zat te komen, omdat dat goed zou zijn voor het basisonderwijs. Er werd gesproken over een ideale groepsgrootte van zo'n 22 leerlingen. Helaas is hier helemaal niets van terechtgekomen. Erger nog, de groepen zijn alleen maar groter geworden en de lesstof veel uitgebreider. Verder moeten leerkrachten tegenwoordig onderwijs geven aan veel verschillende ni..

