Het ligt niet zo zwart-wit in het onderwijs

Dat de geschiedenis zich herhaalt is een open deur. Zo ook in het onderwijs. Oude stellingen worden ingenomen en loopgraven opengebroken. Bij het rapport van de Onderwijsraad ‘Later selecteren, beter differentiëren' denken sommigen met afschuw terug aan de Middenschool (die tot doel had het standenonderwijs te doorbreken, red.), waar anderen blij zijn met de hernieuwde aandacht voor verschillen en sociale ongelijkheid. Leerlingen meer individueel lesstof aanbieden kan prima in een brede brugklas, aldus hoogleraar Lianne Hoogeveen (ND, 6 mei) . Een paar pagina's verder betoogt Bert Mollema, teamleider en docent in het voortgezet onderwijs, dat lesgeven op verschillende niveaus moeilijk is vanwege klassengrootte en gebrek aan voorzieningen. Wie heeft er gelijk, de hooggeleerde dame of de met zijn voeten in de klei staande docent/teamleider?