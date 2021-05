Recht op kerkgang?

Het beroep op het grondwettelijke recht op vrijheid van godsdienst is wonderlijk. Naar mijn oordeel is dit eerder een democratisch recht dan een op de Bijbel gefundeerd recht. Volgens de Bijbel hebben we eerder rekening te houden met vervolging.

Het is denk ik meer bijbels om onze overheid te eren als door God over ons gesteld en dus te gehoorzamen. En áls die overheid dan al onterechte beperkingen oplegt aan de kerken, wat ik overigens niet vind, laten we ons dan laten leiden door de woorden van Christus uit de Bergrede: 'En Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. (...) En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op' (Matteüs 5:39-41). Dat is echte gehoorzaamheid! <

