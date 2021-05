Eén ster voor idee zon-/maankind

Of niveau een vies woord is, weet ik niet. Het is als het op de toepassing aankomt wel een dubieus woord: zo is er wel een lees-, denk-, reken- en bewegingsniveau, maar geen knutsel-, gym- of timmerniveau. Hoe vreemd is dat.

Nu het stof over het jongste advies van de Onderwijsraad uit april is neergedaald, om in het voortgezet onderwijs te beginnen met een driejarige brugklas voor alle niveaus, is het misschien verstandig eerst nog eens goed over dat begrip niveau na te denken.

Te vaak en te snel wordt gedacht dat een hoog niveau 'beter' is dan een lager niveau, waarbij ik opnieuw aanteken dat dat woord binnen het onderwijs heel beperkt wordt opgevat. Zo kom ik uit bij een van de meest vreemde ontdekkingen ooit die ik over ons huid..

