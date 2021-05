Sta zelf in voor gevolgen van keuze rond vaccinatie

We discussiëren inmiddels stevig of evenementen, bijvoorbeeld kerkdiensten, kunnen en mogen plaatsvinden met alleen gevaccineerden. Discrimineren wij op deze manier de bewust-niet-geprikte naaste?

Wie zich niet wil laten inenten, heeft geen last van bijwerkingen, noch van eventuele toekomstige schade aan zijn of haar lichaam. De andere kant is dat hij of zij gemakkelijker besmet raakt en minder veilig is voor wie bij hem of haar in de buurt komt. Wie zich niet laat inenten, loopt zelf geen vaccinatierisico, maar vormt wel een hoger risico voor zijn naaste.

Voor wie met ontblote bovenarm aansluit in het vaccinatiecentrum, geldt het net andersom. Wie zich laat vaccineren, loopt kans om last te krijgen van eventuele bijwerkingen. Hij of zij kiest voor dat risico. Deze persoon wil geen ziekenhuisbelaster of virusverspreider zijn.

Elke keuze heeft gevolgen, die je hebt te accepteren, zowel de positieve als de negatieve gevolgen.

