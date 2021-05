Bescherm niet alleen ooievaars

Het ooievaarsnest in Raalte is gered (Nederlands Dagblad 4 mei). Dat geldt nog niet voor ooievaars in de Bomenwijk in Delft. Woningbouwcorporatie Vestia wil de flats slopen waarop de ooievaars jaarlijks nestelen. De ooievaar is een beschermde diersoort, dus dat mag niet zomaar. Vestia heeft ijzeren staven aangebracht op de schoorstenen om te voorkomen dat ze er opnieuw gaan nestelen. Omwonenden hebben bezwaar gemaakt.