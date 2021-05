Verandert of verloedert taal?

Het wordt steeds gebruikelijker om 'me moeder', 'hij is groter als zij' en 'hun hebben' te zeggen. Hoe erg is dit eigenlijk?

'Taalveranderingen uit lagere sociale klassen roepen vaker weerstand op'

Johan van Hoorde, senior adviseur bij de Nederlandse Taalunie

‘De taal past zich aan en op zichzelf is daar niets verkeerd aan. Sommige veranderingen kunnen als gunstig worden beoordeeld, andere als minder gunstig. Hoe veranderingen gewaardeerd worden, verschilt ook van persoon tot persoon. Het is dus moeilijk om in algemene zin over verloedering te spreken. Dat woord houdt een waardeoordeel in en dat kun je dus niet objectief meten. Verandering van taal valt te vergelijken met andere ontwikkelingen in de samenleving. Houding en normen van mensen veranderen voortdurend. Denk bijvoorbeeld aan de seksuele moraal. Wat voor de een emancipatie is, vindt een a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .