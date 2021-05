Aad Kamsteeg over waarom hij fan is van Mark Rutte

Het is vandaag de dag een beetje tegendraads misschien, maar ik ben een fan, of beter: ik heb groot respect voor Mark Rutte. Sterker, ik denk dat politici die het aangaat zich wel twee keer moeten bedenken alvorens zij zouden willen proberen Rutte de binnen- en buitenlandse politiek uit te werken. Ja, ook de buitenlandse. Want wie in het wereldgebeuren globaal onderschrijft wat de Amerikaanse historicus Robert Kagan in diens The jungle grows back zegt, moet wat mij betreft voor de Nederlandse politiek behouden blijven.

Maar heb ik dan de vele kritische discussies niet gevolgd over macht en tegenmacht, vertrouwensbreuken, transparantie en het sommigen in de mond bestorven ‘u liegt’?

Natuurlijk wel. Maar afgezien van het feit dat er bij zo veel medeverantwoordelijkheid van de huidige regeringspartijen en voorheen de PvdA wel erg op de man is gespeeld, zou ik niet weten waarom ik Ruttes verdiensten zou moeten vergeten.

Ik voel me aangesproken door Rutte als persoon. Hij is geen bekakte Wassenaarse liberaal, maar tevreden met het genoeg. Hij is niet te beroerd om les te geven aan een vmbo-school in de Haagse Schilderswijk. Rutte is gemakkelijk in de omgang en praktiserend lid van de Haagse hervormde Kloosterkerk. Maar ook zijn politieke optreden imponeert va..

