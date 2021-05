Maakt het niet uit of een demon een soort verzinsel is, of een beeldende uitdrukking, of een reëel duivels wezen (zie het essay van Martine Oldhoff, ND 30 april)?

Kort gezegd: Jezus, Gods Zoon, dreef boze geesten uit (bijvoorbeeld in Lucas 10:17-20). Als ze niet zouden bestaan, zou Hij dat zeker niet gedaan hebben! <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .