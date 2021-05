Vrijheid en vloek

In het kader van de dodenherdenking hield André van Duin een toespraak op de Dam. Indrukwekkend met een belangrijk hoofdthema: vrijheid van meningsuiting. André zat dezelfde avond in het programma Beau (RTL). Daar werd zijn toespraak besproken. Als onderdeel van dit programma worden ook 'grappige' televisiemomenten van de dag getoond. Deze avond was dit een scène uit Italië die vier of vijf keer werd ondertiteld met een volledig uitgesproken grove vloek. Waarom gaf Beau geen correctie, waarom werd er aan de gastentafel geglimlacht? Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar of dit recht hier goed werd toegepast? <