1. Jeugdzorg is voor de meeste gemeenten een hoofdpijndossier. Jeugdzorg varieert van geven van opvoedkundige adviezen tot hulp bij ernstige problematiek, zoals seksueel misbruik, en voor wie met de politie in aanraking is geweest. Gemeenten hebben voor dit alles onvoldoende financiën en vaak te weinig deskundigheid.

2. De maatschappelijke diensttijd heeft nog het imago van een zoethoudertje. Een volwaardige invulling vanuit een ministerie van Jongerenzaken dient zowel de organisaties waarvoor men zich kan aanmelden, als de jongere om zijn talenten te ontdekken.

3. De coronacrisis raakt jongeren buitengewoon..

