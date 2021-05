Vertrouwen

Hoewel de vaccinatiecampagne inmiddels al maanden bezig is, heerst er nog steeds veel verwarring over de vaccins. Hebben ze wel nut, en zijn ze veilig? Op sociale media komt het beeld naar voren dat artsen en wetenschappers het daar helemaal niet over eens zijn. Ook in veel bekeken talkshows wordt er regelmatig over gedebatteerd, wat toch het idee geeft dat het geen uitgemaakte zaak is.

In werkelijkheid is er echter een zeer sterke consensus onder artsen en wetenschappers. Dat blijkt alleen al uit de zeer hoge vaccinatiebereidheid onder bijvoorbeeld huisartsen. Natuurlijk zijn er redenen aan te wijzen voor de tegenstelling tussen beeld en werkelijkheid. Onder het mom van het journalistieke principe van hoor en wederhoor krijgen mensen met..