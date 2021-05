Het antidiscriminatiebeginsel lost de polarisatie in de samenleving niet op. We hebben een nieuw grondwetsartikel nodig dat ons verplicht tot verdraagzaamheid.

'Een stroming van minderheidsgroeperingen wil pijn voorkomen, of pijn uit het verleden hersteld zien.' Beeld: demonstratie tegen racisme in Maastricht (juni 2020).

Sinds de moord op Pim Fortuyn in 2002 is het Nederlandse debat gekaapt door allerlei identiteitsdiscussies. Om weer echt saamhorig te worden, hebben we een verandering in denken nodig. Artikel 1 van onze Grondwet, het antidiscriminatiebeginsel, speelt hierin de sleutelrol. Daarom pleit ik voor aanpassing van artikel 1 in een artikel dat ons verbindt in plaats ons verdeelt.

Voor een bepaalde groep personen geldt dat Nederland vooral voor Nederlanders is die hier geboren en getogen zijn. Vlaggenvertoon, een canon van de Nederlandse geschiedenis en natuurlijk zwarte piet, zijn enkele elementen die daarbij horen. De vrijheid van meningsuiting is het belangrijkste aspect van artikel 1 uit de Grondwet. Alles moet gezegd kunnen worden, onafhanke..

