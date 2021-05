Vrijheid - er is nog veel te winnen

Vandaag is het Bevrijdingsdag. Op het moment van de bevrijding besef je het best wat vrijheid is. Als die je lang ontnomen was, is het feest om die terug te krijgen. Na zesenzeventig jaar is vrijheid minder geprofileerd. Juist dan is het zaak die scherp in het oog te houden. Vrijheid is vrijheid van meningsuiting: je bent vrij om te zeggen wat je wilt. Dat is helemaal het geval als het om je diepste overtuiging gaat – een vrijheid die zich niet laat intomen door welk geweld ook, zoals Luther zei: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders.’ Niet anders kunnen, dat is de hoogste vrijheid.

Maar vrijheid is veel meer dan vrijheid van meningsuiting. Het is ook de vrijheid dat je mag zijn zoals je bent. Dat je je eigen huidskleur mag hebben, je eigen ta..