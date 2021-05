Een bloem bij een spreuk

Opnieuw een 4 mei in besloten kring. Op de website 4en5mei.nl staat hoe je stil kunt staan bij de dodenherdenking. Naast 2 minuten stil zijn om acht uur vanavond, kun je een vrijheid-pin opspelden, de vlag halfstok hangen, naar de nationale herdenking kijken of een digitaal bloemetje bij een oorlogsmonument leggen.

Via een database kun je per plaats zien, waar dat laatste allemaal kan. Als ik mijn woonplaats intik, kom ik op voor mij bekende en onbekende plekken. Als je er een bloem wilt neerleggen, kun je kiezen uit een rode gerbera, een witte roos of een blauwe iris al dan niet voorzien van een persoonlijke boodschap. Ik kies de synagoge. Ik ben er vaak langsgelopen, maar nooit in geweest. De plaquette, die er in september 1949 werd ont..