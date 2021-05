Zwemmen als zalm op stromen van liefde en recht

Op vakantie in Slovenië waren mijn man en ik aan de wandel. Tijdens een korte uitpuf-, afkoel- en drinkpauze, waarbij wij met blote voeten in een beekje stonden, zagen we een kleine vis zwemmen. Zilver met zwarte stipjes. ‘Een zalm’, wist mijn man mij te vertellen. Verbaasd realiseerde ik me dat ik niet wist eens hoe een zalm eruitziet! In mijn beleving was zalm niets anders dan een levenloze lap vlees op een broodje… Een tijdje bleef ik kijken. De vis zwom tegen de stroom in. Ik dacht: ‘Ik zou jou nooit vermoorden, alleen maar voor een lunch.’ En toen dacht ik: ‘Betekent dit dat ik nooit meer zalm ga eten?’ Spoiler: nog geen maand later bestelde ik alweer een broodje zalm.

Het is nu een paar jaar later en ik ben nog steeds geen vegetarië..