Herdenken is vooruitkijken - wat doen wij met het verleden?

De broers Eef (links) en Chris Boven vervulden vanaf 1942 een leidende rol in het verzet. Eef kwam om in concentratiekamp Neugamme, Chris overleed een paar maanden voor de geboorte van zijn zoon Chris.

Wat zouden de twee mannen op de foto zeggen over de manier waarop wij onze huidige vrijheid proberen te herwinnen? Twee jonge mannen die - 23 en 21 jaar oud - hun leven op het spel zetten in hun strijd voor vrijheid en recht. Twee broers die vanaf 1942 een initiërende en leidende rol vervulden in een georganiseerde verzetsgroep die later zou uitgroeien tot de grootste verzetsorganisatie in Nederland.

Het zijn Eef en Chris Boven: mijn oom en mijn vader. En hoewel ze vlak voor mij staan in de tijdlijn van mijn leven, heb ik beiden nooit gekend. Mijn oom Eef (verzetsnaam: Nico) kwam om in concentratiekamp Neugamme, één dag voor zijn 25e verjaardag. Mijn vader Chris overleefde concentratiekamp Sachsenhausen ternauwernood, maar stierf jong aan..

