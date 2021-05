Zorgwekkend stil

Theo Boer schrijft (ND 27 april): 'Over de vraag of de sterke toename van het aantal euthanasieën ook nadelen heeft, is het opnieuw oorverdovend stil.' Het doet mij denken aan de stilte rond een artikel van de ethicus Gert van Dijk in het tijdschrift Medisch Contact eerder dit jaar. Hij betoogt in dat artikel dat euthanasie volledig patiëntgestuurd is. Ik schrok van zijn stelligheid en reageerde als volgt: