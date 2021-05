Eet de Nederlandse koe gaten in het Amazonegebied? (ND 24 april). Van de totale Braziliaanse sojaexport gaat er maar 3,9 procent naar Nederland. Hiervan gaat 73 procent door naar andere EU-landen. Hout uit de Amazone wordt onder andere gebruikt voor bladen van windmolens.

Het is mijn inziens zinniger om te stoppen met het produceren van biodiesel als we de Amazone willen sparen. Wereldwijd verdwijnt 25 procent van de geproduceerde plantaardige oliën in de biodiesel. <

